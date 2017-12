Jonge judoka's proeven van toernooi 02u55 2 Foto Ronny De Coster

Judoclub Samoerai Ronse organiseerde deze maand een clubkampioenschap. De club wil de kaart van de jeugd trekken en daar paste het toernooi perfect in. Een zeventigtal judoka's tussen zes en twaalf jaar nam het tegen elkaar op in een aantal poulewedstrijden. "We willen dat onze jonge leden ook eens kunnen voelen hoe het is om deel te nemen aan een wedstrijd. Hopelijk krijgen ze zo de smaak te pakken", vertelde Benoit Wygaerts. Voor de club waren alle leden winnaars en dus ging iedereen naar huis met een medaille en een T-shirt.





(LDO)