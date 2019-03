Jeugdbeweging De Kadetten Ronse speelt in pyjama Lieke D'hondt

18 maart 2019

14u03 1 Ronse In pyjama een hele namiddag spelletjes spelen en plezier maken, dat is het opzet van de Pyjama Party van jeugdbeweging De Kadetten Ronse.

Op zaterdag 23 maart nodigt de jeugdbeweging dan ook alle kinderen uit Ronse en omstreken tussen 8 en 12 jaar uit om mee te spelen. Het thema is dit jaar ‘survival’. Het feest vindt plaats in het lokaal van De Kadetten in de Waatsbrugstraat 79 in Ronse. De kinderen zijn er welkom tussen 17 en 20 uur. Je kan er ook een hapje kopen.

Meer info op de Facebookpagina van de Kadetten.