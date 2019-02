Jean-François Vanovermeire is de nieuwe voorzitter van sp.a Ronse Lieke D'hondt

27 februari 2019

18u12 0 Ronse Jean-François Vanovermeire (33) is de nieuwe voorzitter van sp.a Ronse. Hij volgt de komende vier jaar Freddy Verkruyssen (71) op die de fakkel graag doorgeeft aan de jeugd.

Vanovermeire is sinds 2017 actief bij sp.a en nam bij de verkiezingen in oktober 2018 meteen een belangrijke taak op zich als social mediamanager. “Dat was heel leerrijk. Door de interactie met de Ronsenaars kun je veel leren over het beeld dat er heerst over sp.a”, zegt Vanovermeire. Als kersvers voorzitter wil hij nu eerst de voorbije verkiezingen analyseren. “We moeten kijken wat er is misgelopen. We hebben veel jongeren verloren en we moeten een nieuwe koers uitzetten. Ik wil terug naar de basis van het socialisme.” De voorzitter zal bij zijn nieuwe taak de steun krijgen van meer ervaren partijgenoten. Julien Vandenhoucke en Ronny Van Humskerken nemen alvast officieel de rol van ondervoorzitter op zich.