Isabelle Stockman past voor verkiezingen 16 juni 2018

02u36 1

CD&V-gemeenteraadslid Isabelle Stockman zal in oktober niet op de verkiezingslijst van CD&V staan. Ze weigert de aangeboden achtste plaats op de lijst omdat ze zich respectloos behandeld voelt door de partij. "Ik heb twaalf jaar ervaring in de politiek. Ik zetelde zes jaar in de OCMW-raad en zes jaar in de gemeenteraad. Toch kreeg ik slechts de achtste plaats toegekend op de lijst. Ik moest opschuiven voor twee jonge kandidaten, die uit het niets op de lijst komen te staan terwijl ik al meer bewezen heb in de politiek", legt ze uit. CD&V en Stockman hebben nog onderhandeld om tot een akkoord te komen, maar dat is niet gelukt. (DCRB/LDO)