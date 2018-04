Is verplichte Franse test discriminerend? JURIDISCHE PROCEDURE TEGEN TAALFACILITEITEN VAN START LIEKE D'HONDT

02u54 0 Ronse Ronse trekt naar de rechtbank in Brussel uit ongenoegen over de taalfaciliteiten. De stad wil via deze weg onder meer te weten komen of de taalfaciliteiten al dan niet discriminerend zijn.

De taalfaciliteiten zijn al langer een gevoelige kwestie in Ronse. Dankzij de faciliteiten kunnen Franstalige Ronsenaars bij de stad in het Frans geholpen worden. Ze kunnen beleidsdocumenten in het Frans opvragen, de straatnaamborden zijn tweetalig en ook bij de post of de NMBS kunnen Franstaligen in het Frans geholpen worden.





Maar de faciliteiten hebben ook een keerzijde. Ze kosten de stad handenvol geld en zijn volgens het stadsbestuur voorbijgestreefd. Zij zijn de faciliteiten met andere woorden liever kwijt dan rijk. Het stadsbestuur maakt zich sterk dat de taalhoffelijkheid, die bij veel Ronsenaars ingebakken zit, voldoende moet zijn voor de Franstaligen.





13 miljoen euro

De bal ging opnieuw aan het rollen toen de gemeenteraad in december van vorig jaar een motie stemde om de afschaffing van de faciliteiten opnieuw op de politieke agenda te plaatsen. In één beweging werd ook aan een Brusselse advocaat gevraagd uit te zoeken of een juridische procedure mogelijk was. Dat blijkt nu het geval. De stad heeft daarom besloten een procedure bij de Brusselse rechtbank van eerste aanleg op te starten. Daar zal de stad twee prejudiciële vragen stellen.





Van het Grondwettelijk Hof wil Ronse weten of de taalfaciliteiten indruisen tegen het gelijkheidsbeginsel en het non-discriminatiebeginsel. Aan het Europees Hof vraagt de stad of het verplichte taalexamen Frans voor het stadspersoneel conform is aan het vrije verkeer van personen en diensten in Europa.





"Als blijkt dat de taalfaciliteiten indruisen tegen deze principes, dan moet de regering wel reageren. We zullen dan ook een schadevergoeding vragen omdat we door de taalfaciliteiten grote meerkosten hebben. We lopen ook de fusiebonus van vijfhonderd euro per inwoner mis, want we kunnen niet fusioneren door de faciliteiten", legt burgemeester Luc Dupont (CD&V) uit. Omgerekend komt die misgelopen premie uit op meer dan dertien miljoen euro.





Nefaste gevolgen

Ook op politiek vlak voert Ronse strijd tegen de taalfaciliteiten. De verschillende partijen kaartten de zaak aan bij de nationale afdeling van hun partij en de N-VA-fractie diende een wetsvoorstel in. "Om dat voorstel erdoor te krijgen is een bijzondere meerderheid nodig. Ook Wallonië moet met andere woorden akkoord gaan. We hopen dat zij zullen inzien welke nefaste gevolgen de faciliteiten hebben, maar de vraag is of dat gaat lukken. We staan dus volledig achter de beslissing van het college om ook via de gerechtelijke weg de belangen van de Ronsenaars te verdedigen", zegt de Ronsese N-VA-voorzitter Tijl Rommelaere.





