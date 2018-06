Invulling Pont West verloopt vlotjes WELDRA RUIM DRIEHONDERD WERKNEMERS OP NIEUW BEDRIJVENTERREIN LIEKE D'HONDT

08 juni 2018

02u36 0 Ronse De eerste fase van de realisatie van bedrijvensite Pont West in Ronse is afgerond. Zeven bedrijven hebben al een perceel aangekocht, waardoor in de loop van dit en volgend jaar meer dan driehonderd mensen op het nieuwe regionale bedrijventerrein zullen werken.

Het bedrijventerrein Pont West aan de Doorniksesteenweg in Ronse begint aardig vol te lopen. Van de acht beschikbare percelen op het eerste deel van de site zijn er zeven verkocht. Afwerkingsbedrijf Group Joeri streek er al in 2015 neer met ruim tweehonderd werknemers. In september van dit jaar verhuist groothandelaar in bio-ecologisch bouw- en isolatiemateriaal Eurabo van de Beekstraat in Ronse naar het nieuwe bedrijventerrein. Na dit jaar zullen ook Alsico, Kentucky Horsewear, Rama, Mecaniek-Chevalier en ANG er hun nieuwe gebouwen optrekken. Deze bedrijven zullen in totaal een honderdtal werknemers tewerkstellen op de site.





Nu de 11,6 hectare grote zone bijna helemaal verkocht is, kan intercommunale Solva beginnen met de aanleg van deel twee en later ook deel drie van het bedrijventerrein. Wanneer Pont West volledig is afgewerkt, zal het een totale oppervlakte van 48 hectare innemen. De stad hoopt bovendien nog steeds op de doortrekking van de gewestweg N60 zodat de site vlot te bereiken is en het zwaar verkeer niet meer door de stadskern moet. Dankzij de realisatie van Pont West geeft Ronse extra ruimte aan ondernemingen, maar de stad wil met het bedrijventerrein ook een voortrekker zijn op ecologisch gebied. De bedrijven die er neerstrijken, moeten daarom aandacht hebben voor een duurzame aanpak.





Zonnepanelen

Voor nieuwkomer Eurabo is dat een vanzelfsprekend idee. Het bedrijf verkoopt bio-ecologische bouw- en isolatiematerialen zoals hout, vlas en katoen. Dat zijn materialen van hernieuwbare oorsprong die ook gecertifieerd zijn en waar dus een duurzaam bosbeheer aan vasthangt. Met die bouwmaterialen heeft het bedrijf zijn eigen loodsen, laad- en losruimte, atelier en kantoor opgetrokken op Pont West. "Bovendien zullen we zonnepanelen installeren om ons bedrijf van elektriciteit te voorzien. We zijn zelfs aan het onderhandelen om meer zonnepanelen te plaatsen zodat we ook honderd tot honderdtwintig gezinnen van stroom kunnen voorzien", zegt gedelegeerd bestuurder Peter Suys. "Daarnaast staat een publieke laadpaal voor elektrische wagens op mijn verlanglijstje. Die zou er kunnen komen aan de gebouwen van Eurabo, maar wel op de publieke parking en dus bereikbaar voor iedereen." Ook de bedrijven die in de loop van 2019 hun vestiging bouwen, zullen dat op een ecologisch verantwoorde manier doen.