Internationale gaste brengt getuigenis op ontbijtactie Broederlijk Delen in Ronse Lieke D'hondt

08 maart 2019

15u57 0 Ronse Broederlijk Delen Ronse zet dit jaar tijdens de ontbijtactie Guatemala in de kijker. De organisatie nodigt daarom Ana Lucía Morán Vásquez uit. Zij vertegenwoordigt een internationaal netwerk dat de omstandigheden wil verbeteren waarin verdedigers van mensenrechten in Guatemala en Honduras werken.

Ana Lucía Morán Vásquez zal op zondag 24 maart aanwezig zijn op het ontbijt in CC De Brouwerij in de Priesterstraat. Om 11 uur zal ze ook de eucharistieviering in de Sint-Martinuskerk bijwonen, waar ze een getuigenis zal brengen. Nadien kunnen er nog vragen gesteld worden aan de gaste.

Wie mee wil ontbijten, moet zich vooraf inschrijven. Dat kan door te mailen naar fernand.van.hoecke@skynet.be of nadine.thienpont@outlook.be. Betalen kan op het rekeningnummer BE55 8916 0410 0044 met de vermelding ‘ontbijtactie Broederlijk Delen’. Volwassenen betalen 9 euro per persoon, kinderen 6.