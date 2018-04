Internationaal congres om Unesco-dossier te versterken 24 april 2018

02u44 1 Ronse De Fiertel en ander immaterieel erfgoed staan op 24, 25 en 26 mei in de belangstelling tijdens een congres in businesscenter TIO3. Dat moet de erkenning van de Fiertel als Unesco-erfgoed dichterbij brengen.

Wie immaterieel erfgoed zegt in Ronse, denkt uiteraard meteen aan de Fiertel. Toch is de Fiertelommegang nog niet door Unesco erkend als erfgoed. Ronse richtte daarom in 2016 een werkgroep op om naar die erkenning toe te werken. In het kader daarvan organiseren de stad, TIO3 en het documentatie- en onderzoekscentrum voor religie, cultuur en samenleving van de KU Leuven (KADOC) het internationaal congres 'Walking with Saints'.





Tijdens dat congres zullen verschillende sprekers debatteren over het ontstaan en de evolutie van processies die een sterke band hebben met het landschap, zoals de Fiertel. "We zullen ook verder kijken dan Ronse, Vlaanderen en Europa. Op die manier hopen we een boeiende discussie aan te gaan over het belang van ommegangen in verschillende delen van de wereld. We hopen ook meer inzicht te krijgen in wat we kunnen doen om dergelijke vormen van immaterieel cultureel erfgoed te bewaren en door te geven", zegt professor doctor Anne-Françoise Morel van de werkgroep Fiertel Unesco.





Academisch onderonsje

Tijdens het congres zal ook Cécile Duvelle het woord nemen. Zij was tot voor kort directrice bij Unesco. "Ronsenaars zijn ook welkom om het congres of een deel ervan bij te wonen, want het is geen academisch onderonsje", besluit Morel. Meer info over het congres en hoe je kan inschrijven, vind je op www.walkingwithsaints2018.com.





