Instelling voor bijzonder jeugdzorg ontruimd na gasalarm Ronny De Coster

02 september 2018

15u06

Bron: Eigen berichtgeving 0

Aan de Adolf Demetsstraat in Ronse is zondagvoormiddag Het Ruyskensveld, een instelling voor bijzonder jeugdzorg, ontruimd. Dat gebeurde nadat een alarminstallatie aangaf dat er in het gebouw een gaslek was.

Een team van de brandweerpost Ronse heeft de tien bewoners en hun begeleiders geëvacueerd. De manschappen hebben ook het hele gebouw onderzocht op een gaslek, maar niets abnormaals gevonden.

Omdat de brandweer vermoedt dat het gasalarm er kwam door een fout in de detectie-installatie, heeft die de gastoevoer afgesloten tot een technicus de apparatuur heeft nagekeken.