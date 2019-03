Inschrijvingen voor sportkampen in Ronse starten op 24 maart Lieke D'hondt

09u53 0 Ronse Kinderen van de kleuterschool of de lagere school die zich in de paasvakantie of zomervakantie willen uitleven op sportkamp in Ronse kunnen zich vanaf zondag 24 maart om 9 uur online inschrijven.

De stad organiseert in de paas- en zomervakantie veertien verschillende sportkampen: van fietskampen en avonturentochten tot circuskampen. Via de webshop van de stad kan je vanaf zondag inschrijven voor deze kampen. Er zijn verschillende prijscategorieën die variëren tussen 20 en 65 euro naargelang de tegemoetkomingen van de mutualiteit of het Sociaal Huis. Meer info op de website van de stad.