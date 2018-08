Inschrijven voor Ronsisch woordenspel 01 augustus 2018

02u46 0

De werkgroep 't Ronssies geklapt organiseert opnieuw een woordenspel en dit op zaterdag 29 september om 19.30 uur in de polyvalente zaal van de bib.





"Dit is een ideale gelegenheid om het kleurrijk dialect van Ronse te koesteren, in stand te houden en te promoten", luidt het. "Het woordenspel biedt elke Ronsenaar en niet-Ronsenaar de kans om zijn kennis van het dialect te testen." Het spel bestaat uit verschillende delen, met onder andere een woordenzoeker, gezegden enzovoort. Het is geen dictee is en je hoeft geen Ronsisch te kunnen schrijven. Er zijn leuke prijzen te winnen. Inschrijven kan tot 15 september via de website van de stad. (TVR)