Inschrijven voor omnisportkampen in krokusvakantie LDO

09 januari 2019

Sporthal ’t Rosco in Ronse is in de krokusvakantie opnieuw het decor van twee omnisportkampen. Zowel kleuters als kinderen uit de lagere school kunnen er van 4 tot en met 8 maart terecht voor een sportieve week. Vanaf zaterdag 19 januari om 9 uur kunnen ouders hun kinderen inschrijven voor de kampen. Dat gaat via de webshop van de stad.

De basisprijs voor de kampen bedraagt 65 euro, met een vrijetijdspas categorie 2 betaal je nog 60 euro, met categorie 1 nog 20 euro.

Meer info bij de dienst Sport: 055/23.28.90 of sport@ronse.be.