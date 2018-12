Infrabel sluit onbewaakte spoorwegovergang aan Linde Lieke D'hondt

Ronse De spoorwegovergang aan Linde in Ronse gaat definitief dicht voor alle verkeer.

De overweg was tot nu toe enkel toegankelijk voor voetgangers en fietsers, maar had geen lichten of slagbomen. In overleg met het stadsbestuur heeft Infrabel besloten om de overweg te sluiten uit veiligheidsoverwegingen. Dat zal gebeuren op 17 december.