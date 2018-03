Infoavond trouwen en samenwonen 08 maart 2018

Het ACV organiseert in Ronse op woensdag 14 maart een infoavond over trouwen en samenwonen. Erik Van Laecke en notaris Valerie Goeminne zullen uitleg geven over de voor- en nadelen van beide opties. Nadien is er ruimte voor vragen. De infoavond begint om 19.30 uur en vindt plaats in de gebouwen van het ACV, Aimé Delhayeplein 16 in Ronse. De avond is gratis voor leden van het ACV, maar inschrijven is wel verplicht via 053/73.41.59 of jvanheuverswijn@acv-csc.be. (LDO)