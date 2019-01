Indrukwekkende crash in Ronse: tractor met aanhangwagen verliest controle in afdaling Ronny De Coster

26 januari 2019

17u13

Bron: Eigen berichtgeving 17 Ronse Aan de Zandstraat in Ronse heeft een tractor met aanhangwagen rond vier uur deze namiddag een indrukwekkende crash gemaakt.

De chauffeur van het landbouwvoertuig verloor bij de afdaling in de bocht de controle over het stuur. De aanhangwagen ging aan het slingeren en kwam in de berm naast de weg terecht. Ook de tractor kantelde. De chauffeur raakte daarbij lichtgewond. Hij is naar het Algemeen Ziekenhuis Glorieux in Ronse gebracht.

Als gevolg van het verkeersongeval is de Zandstraat tussen Ronse en Kluisbergen afgesloten voor alle verkeer. Een kraan is onderweg om de tractor en aanhangwagen weer op de wielen te krijgen en weg te takelen.