Inbraken bij drie bedrijven, maar vermoedelijk geen buit 26 januari 2018

Er werd ingebroken bij drie bedrijven in de Indusriezone "Klein Frankrijk" in Ronse. "Daders gingen telkens op dezelfde manier tewerk: ze gebruikten een koevoet om een zijdeur te forceren", zegt de Ronsese politiechef Patrick Boel. De inbrekers doorzochten de kantoren van de bedrijven, maar volgens de eerste vaststellingen hebben ze vermoedelijk nergens iets gestolen. "Het lijkt er niet op, dat deze inbraken het werk zijn van een georganiseerde rondtrekkende bende. Er waren die nacht en ook de voorbije weken alvast geen gelijkaardige inbraken in onze regio. Vermoedelijk is dit het werk van plaatselijke daders", bedenkt Boel. Specialisten van het gerechtelijk labo hebben een sporenonderzoek gevoerd. (DCRB)