In drie jaar voor tweede keer alles kwijt na brand 02 juli 2018

02u29 1

Een korte, maar felle brand heeft zaterdagavond in de Bereiderstraat in Ronse een woning vernield. Het was rond acht uur toen het noodlot toesloeg. "We waren beneden, toen een van de kinderen de trap afstormde en zei dat er boven iets aan het branden was. Ik ben naar boven gelopen, maar moest al snel op mijn stappen terugkeren, omdat er een dichte rook hing. Blussen zat er niet meer in: het enige wat we konden doen, was ons snel uit de voeten maken en de brandweer bellen", vertelt Bjorn, die samen met zijn vrouw en twee kinderen van 3 en 9 in het huis woonde.





Bij aankomst van de brandweer sloegen de vlammen al door het dak van de rijwoning. Samen met de zolder brandde in een mum van tijd ook de eerste verdieping uit. De brandweer van Ronse kon niet beletten dat ook de twee aanpalende woningen brand- en waterschade opliepen.





Opmerkelijk: amper drie jaar geleden maakte het gezin net hetzelfde mee met hun huis aan de Langehaagstraat, amper honderd meter verder het hoekje om. Oorzaak toen: een kortsluiting aan een defecte lamp. Oorzaak vorige zaterdag: kinderen die op zolder met lucifers speelden, klinkt het bij verschillende bronnen. Maar die info is onbevestigd: het parket Oost-Vlaanderen heeft een deskundige aangesteld om de oorzaak en precieze omstandigheden van de brand te onderzoeken.





"We weten niet wat er gebeurd is. Maar één ding is wel zeker: het noodlot achtervolgt ons en we staan weer op straat. Hoewel: de stad heeft ons goed opgevangen: we kunnen zo lang het nodig is onze intrek nemen in een noodwoning van het OCMW." (DCRB)