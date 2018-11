In 12 dagen tijd al 28 roodrijders betrapt aan verkeerslichten bovenaan Kruisstraat in Ronse Politiezonechef Patrick Boel: “Slimme verkeerslichten staan niet optimaal afgesteld” Ronny De Coster

13 november 2018

17u16

Bron: Eigen berichtgeving 0 Ronse In 12 dagen tijd hebben de camera’s op het kruispunt van de Kruisstraat en de Zandstraat in Ronse al 28 roodrijders geflitst. De stijging is enorm: doorgaans rijden op die plaats in een heel jaar maar 57 auto’s door het rood. Wat is hier aan de hand? “Ik vrees dat de nieuwe ‘slimme verkeerslichten’ niet optimaal staan afgesteld en daardoor veel chauffeurs verrassen”, analyseert de Ronsese politiechef Patrick Boel.

In de twaalf maanden van juli 2017 tot en met juni van dit haar hadden de camera’s op de N60 bovenaan de Ronsese Kruisstraat maar 57 roodrijders betrapt of gemiddeld nog geen vijf per maand. In twaalf dagen tijd staat de teller deze maand al op 28 overtreders. Als het aan dit tempo doorgaat, komt het maandgemiddelde op 70 boetes voor roodrijden en geeft dat op jaarbasis maar liefst 870 overtredingen.

Chauffeurs verrast

“De problemen zijn niet helemaal nieuw, maar lijken almaar erger te worden”, zegt Patrick Boel, chef van de politiezone Ronse. “Sinds het Agentschap Wegen en Verkeer op dit kruispunt ‘slimme verkeerslichten’ heeft geplaatst, rijden veel chauffeurs door het rood. In tegenstelling tot vroeger blijven de verkeerslichten niet langer een vast aantal seconden op groen, maar verspringen ze op basis van de verkeersdrukte. Lussen onder het wegdek registreren de verkeersintensiteit en sturen op basis daarvan de verkeerslichten aan. Ik heb de indruk dat die lichten nogal wispelturig werken, waardoor ze veel chauffeurs verrassen. Soms blijft het maar een paar seconden groen en chauffeurs verwachten zich daar niet aan”, verklaart Boel.

Boetes wel rechtsgeldig

“We hebben de problematiek bij Wegen en Verkeer al aangeklaagd, maar hun specialisten houden vol, dat het systeem juist staat afgesteld.”

Voor een goed begrip: de problematiek brengt de rechtsgeldigheid van de verkeersboetes niet in het gedrang: de camera’s zijn geijkt en respecteren ook de 2 secondenregel: je wordt geflitst als je doorrijdt als het licht al minstens twee seconden op rood staat. Alleen is het opletten geblazen voor het sneller ‘verspringen’ van de lichten.

“We kunnen weggebruikers alleen maar aanraden om extra aandachtig en voorzichtig te zijn”, zegt Patrick Boel.