Imane Mazouz (Groen) beschuldigt stadsbestuur van discriminatie: “Wie meest nood heeft aan sociale woning moet voorrang krijgen, ongeacht afkomst” Lieke D'hondt

05 maart 2019

15u02 0 Ronse Oppositieraadslid Imane Mazouz (Groen) stelt zich vragen bij de verstrenging van het toewijzingsreglement voor sociale woningen. Daarin staat dat Ronsenaars met een sterke lokale binding voorrang krijgen op andere kandidaat-huurders. “Dat is discriminatie op geboorteplaats”, zegt Mazouz.

“Door de verstrenging komen bijna enkel kandidaat-huurders die in Ronse geboren zijn in aanmerking voor een sociale woning”, zegt Mazouz. “Dat is een overtreding van de antidiscriminatiewetgeving. Wij vinden dat sociale woningen voorbestemd moeten zijn voor kandidaat-huurders die er het meeste nood aan hebben, ongeacht hun afkomst of geboorteplaats.”

Schepen van Woonbeleid en Huisvesting Wim Vandevelde (N-VA) vindt de verstrenging een noodzakelijke maatregel om de inwoners van Ronse te helpen. “De vereiste lokale binding heeft niets te maken met het uitsluiten van bepaalde mensen. Wij zijn van oordeel dat de nood bij veel mensen die al vanaf hun geboorte in onze stad wonen zeer groot is. Met de middelen die we inzetten en het pakket aan sociale huisvesting die we momenteel hebben op ons grondgebied, willen we die mensen eerst helpen. Rang, stand of nationaliteit spelen geen rol. Als we zouden blijven werken zoals we dat de afgelopen jaren hebben gedaan, blijven we een aanzuigeffect creëren. Nu willen we eerst onze mensen helpen.”