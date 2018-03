Hulp bij invullen belastingaangifte 24 maart 2018

02u54 0

De stad Ronse en FOD Financiën organiseren van 14 tot en met 18 mei zitdagen voor het invullen van de aangiften personenbelasting voor het aanslagjaar 2018. De zitdagen vinden plaats in TIO3 in de Oscar Delghuststraat 60 van 9 uur tot 12 uur en van 13 uur tot 15 uur. Wie hulp wil bij het invullen van zijn of haar belastingaangifte maakt best tijdig een afspraak bij het Sociaal Huis op het nummer 055/23.28.57 of via Nathalie.Vanderdonckt@ronse.be. Je ook een afspraak maken bij het onthaal van het Sociaal Huis in de Oscar Delghuststraat 62. (LDO)