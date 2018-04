Hondje overleeft woningbrand Gebroeders van Eyckstraat niet 30 april 2018

In de Gebroeders van Eyckstraat in Ronse is zondagvoormiddag iets voor 10.30 uur brand uitgebroken in een woning. Wellicht viel de zoon die er samen met zijn moeder woont, in slaap met een brandende sigaret in de hand en vatte zijn bed vuur. De brandweerpost van Ronse kwam ter plaatse en zowel moeder als zoon bleven ongedeerd. Voor het hondje van het gezin kwam alle hulp wel te laat. Het dier stikte in de rook. Toen zijn baasje dat hoorde, reageerde hij agressief. De politie nam hem geboeid mee naar het politiebureau. Het huis liep veel brand- en waterschade op en is niet meer bewoonbaar. Ook twee aanpalende woningen liepen lichte waterschade op.





(DCRB/LDO)