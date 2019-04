Hobbyfotografe Anneke Kestelijn haalt alle winnaars voor haar lens: "Renners zelf hebben me overtuigd verder te doen" Lieke D'hondt

02 april 2019

11u44 0 Ronse Het begon als een eindwerk, maar intussen werkt hobbyfotografe Anneke Kestelijn uit Ronse al drie jaar aan een bijzonder project: ze haalt alle winnaars van de Ronde voor haar camera voor een uniek zwart-witportret. "Ik wil via mijn foto's de man achter de winnaar portretteren."

Een uit de hand gelopen hobby, dat is het minste wat je kan zeggen van het eindwerk dat Anneke Kestelijn maakte voor haar opleiding fotografie. Na een aflevering van wielerprogramma Vive le Vélo kwam ze op het idee om alle nog levende Belgische winnaars van de Ronde van Vlaanderen te fotograferen.

"Op dat moment waren er 18 Belgische winnaars en ik had 15 afgewerkte beelden nodig. Dat was dus ideaal, ik had een beetje speling", vertelt Anneke. "Het enige probleem was dat ik niemand kende in het wielermilieu. Ik was wel al van kindsbeen af gefascineerd door de renners. Ik vond het ook een leuk idee om via mijn foto's de man achter de winnaar te leren kennen."

Thuis

Dat is aardig gelukt, want na veel netwerken is Anneke erin geslaagd alle Belgische winnaars te fotograferen. Dat deed ze vaak bij de winnaars thuis, waar ze in casual kledij en al dan niet met een subtiele knipoog naar het wielrennen voor haar lens poseerden. "Ik sta er op dat moment niet bij stil dat ik bij een winnaar van de Ronde ben. Ik weet dat ik naar binnen ga met mijn camera en dat ik naar buiten moet gaan met een portret. Dat is voor mij hetzelfde als bij iedere andere portretreeks. Ik ben ook nooit nerveus. We babbelen over van alles en nog wat, maar zelden over de koers."

Na enkele tentoonstellingen in Ronse en Oudenaarde spoorden de bezoekers Anneke aan om verder te doen en ook de buitenlandse winnaars te portretteren. "Zelfs een paar Rondewinnaars hebben me overtuigd om verder te doen. Ondertussen had ik al portretten van Peter Sagan, Adrie Van der Poel, Andrei Tchmil en Andrea Tafi en ik voelde dat het misschien wel zou lukken om nog meer buitenlandse winnaars te bereiken. Ik heb steun gevraagd aan de stad Ronse en de diensten cultuur en sport en ik ben ervoor gegaan."

De internationale winnaars fotografeert Anneke als ze aan het werk zijn in België of ze zoekt hen op in hun thuisland. "Ik mocht bijvoorbeeld samen met sportschepen Joris Vandenhoucke langsgaan bij Fabian Cancellara in Zwitserland en maakte drie portretten op één dag in Italië."

Het resultaat van de unieke portretreeks zal vanaf 3 april 2020 te zien zijn op een tentoonstelling in cultuurcentrum De Ververij in Ronse. "Ik sta nu al te popelen om met de nieuwe reeks naar buiten te komen", geeft Anneke toe. "Als ik erin slaag alle winnaars te fotograferen, zullen we 42 beelden tentoonstellen."

Wie niet zo lang kan wachten, kan Annekes portretten van de Belgische winnaars nog tot 12 april bezichtigen in het Districtshuis Berendrecht-Zandvliet-Lillo in Antwerpen. In het kader van de Ronde van Vlaanderen stelt Anneke haar portretten daar tentoon.

Eerste rij

Ondertussen telt Anneke de dagen af naar de Ronde van Vlaanderen. Dan staat ze opnieuw op de eerste rij om de renners te fotograferen en de sfeer van de koers in beeld te brengen. "Ik ben nu al nerveus om te weten wie de winnaar zal zijn. Ik hoop dat het iemand is die de Ronde nog nooit heeft gewonnen. Er zijn nog zo veel renners die ik graag eens voor mijn camera zou krijgen", lacht Anneke.