Het zit in mij, ik kan er niet mee stoppen" SAMUEL VANHEES DOET AL 25 JAAR VRIJWILLIGERSWERK IN AFRIKA LIEKE D'HONDT

02u29 0 Ronny De Coster Samuel Vanhees heeft in Zuid-Afrika de kinderen getrakteerd op een reisje naar zee. Ze kregen ook allemaal een ijsje. Ronse Dat Samuel Vanhees (62) uit Ronse een zwak heeft voor Afrika, is een understatement. De man is al achttien keer naar het zuiden van het continent gereisd om voedsel en kledij uit te delen, lokale boeren te steunen en een school te bouwen. Ook tijdens de eindejaarsperiode blijft hij zich inzetten voor wie het minder goed heeft. "Het zit in mij, ik kan er niet mee stoppen", zegt hij.

Samuel Vanhees is een maand geleden naar Zuid-Afrika getrokken om de projecten van zijn vzw Living for Others op te volgen. De gepensioneerde maatschappelijk werker ging onder andere terug naar het schooltje in Kareedouw dat de vzw dit jaar gebouwd heeft. Daar kunnen kinderen bijles krijgen. "Meer dan de helft van de zwarte kinderen in Zuid-Afrika kan in het vierde leerjaar nog niet schrijven of lezen. Het gratis onderwijs is dan ook van een zeer slecht niveau. En privéonderwijs kunnen ze niet betalen", legt Vanhees uit.





Schooltje

Om die kinderen toch een kans te geven, heeft Living for Others een school gebouwd. Verf, tegels, schoolbanken, stoelen en ander schoolmateriaal heeft Vanhees in februari verzameld bij verschillende scholen en particulieren in België. "We waren overdonderd door het succes van de actie. Dankzij deze giften konden we het schooltje in mei al openen."





In een paar maanden is het niveau van de kinderen aanzienlijk gestegen. "We hopen dat enkele zelfs naar het private onderwijs kunnen doorstromen. Het geld dat ze daarvoor nodig hebben, proberen we bij elkaar te krijgen via een project met peters en meters."





Zee

Maar dat is toekomstmuziek, want de Zuid-Afrikaanse kinderen genieten nu van de zomervakantie. Vanhees had echter nog een mooie verrassing in petto, want hij trakteerde hen op een uitstap naar zee. "Hoewel die maar zeventien kilometer verderop ligt, was het voor de meesten een eerste kennismaking met de zee. Het was prachtig om te zien. We maakten van de gelegenheid gebruik om de haren van de kinderen te wassen, want bij sommigen was dat in veertien jaar nog nooit gebeurd."





Feestmaal

Na zijn tussenstop in Zuid-Afrika reisde Vanhees verder naar Zimbabwe om er de kerstperiode door te brengen. Hij deelde er vooral voedsel uit aan de inwoners van Kariba, een gebied aan de grens met Zambia. "Luxe kennen ze daar niet. De enige winkel in het gebied is halfleeg. Ik bracht er met een Jeep eten rond tot diep in de bossen en op kerstavond heb ik een kerstmenu klaargemaakt. Samen met tweehonderdvijftig inwoners aten we kip, rijst en groenten. Dat klinkt misschien niet zo feestelijk, maar voor de lokale bevolking was het wel een feestmaal."





Vanhees ging zelfs nog een stapje verder en trok naar een eiland midden in het meer van Kariba. "Daar wonen tweehonderd mensen, volledig afgesloten van de buitenwereld. Ze leven enkel van de visvangst. Ook daar ging ik voedsel uitdelen. Dat is wel bijzonder, want enkele jaren geleden was ik een van de eerste blanken die deze mensen zagen."





Lokale projecten

Na al die jaren zijn de Afrikaanse medewerkers van Living for Others echte vrienden geworden. "Ik weet dat ik deze mensen kan vertrouwen. Sommige van hen zijn al bij mij thuis op bezoek geweest. Als ik naar Afrika reis, mag ik ook altijd bij hen blijven slapen. Zo heb ik minder kosten en kan ik meer investeren in de lokale projecten", gaat de Ronsenaar verder.





Want daar is het Vanhees al 25 jaar om te doen: de lokale bevolking zo veel mogelijk helpen. Is het niet door een school te bouwen en voedsel uit te delen, dan wel door lokale boeren te steunen of kleding te verdelen. "In totaal hebben we al 3.500 dozen kledij naar Afrika verscheept en 37 ton eten uitgedeeld", becijfert hij.





Pijnlijke situaties

Die liefde voor Afrika zit er bij Vanhees dan ook al lang in. "Ik heb de passie van mijn vader geërfd. Hij droomde er als kind van om naar Afrika te reizen, maar dat is er nooit van gekomen. Ondertussen ben ik al achttien keer naar het continent getrokken. Op eigen kosten, want elke euro van Living for Others gaat naar de projecten ter plaatse."





Tijdens die bezoeken ziet Vanhees met eigen ogen de mensen die de vzw helpt, maar het confronteert hem ook met schrijnende situaties. "Vaak zijn de ouders van de kinderen die we helpen drank- en drugsverslaafd. Het geld dat wij inzamelen zouden ze liever voor zichzelf houden, maar dat verhinderen we natuurlijk. We zien ook kinderen die zelf moeten vechten tegen een verslaving, kinderen die al vanaf de geboorte besmet zijn met hiv of die al jaren misbruikt worden. Dat zijn pijnlijke situaties. Die kinderen vooruitgang zien boeken, doet deugd."





Vier pijlers

Vanhees is natuurlijk niet de enige drijvende kracht achter Living for Others. Ook zijn dochter Kirsten, John Hubau, Nathalie Balcaen en Stanislas Pepin Ntungila Nkama maken er deel van uit. Zij blijven zich in 2018 inzetten voor de projecten van de vzw en focussen op onderwijs, voeding, gezondheid en hygiëne. Die vier pijlers zal de vzw volgend jaar verder uitwerken. Het schooltje in Kareedouw wil Vanhees uitbreiden tot een volwaardige school en alle kinderen zouden er vijf maaltijden per week moeten krijgen in plaats van twee. Living for Others wil er ook voor zorgen dat alle kinderen een dokter en een fysiotherapeut kunnen bezoeken en dat ze erop vooruitgaan op hygiënisch vlak. Vanhees denkt dus nog lang niet aan ophouden. "Het zit in mij, ik kan er niet mee stoppen."





Meer info op www.livingforothers.net. Wie de vereniging wil steunen, kan een bijdrage leveren op rekeningnummer BE03 9731 6656 3784.