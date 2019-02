Hernieuwde aandacht voor restauratiedossiers nu Sint-Hermeskerk verheven is tot basiliek Lieke D'hondt

19 februari 2019

16u13 0 Ronse De provincie Oost-Vlaanderen maakt 100.000 euro vrij voor de restauratie van de Sint-Hermesbasiliek en de bijhorende crypte in Ronse. “Met deze subsidie verzekeren we de bewaring van dit prachtige gebouw voor de toekomstige generaties.”

De Sint-Hermeskerk is nog maar net verheven tot basiliek en de restauratieplannen worden weer opgepikt. In de komende jaren wil het stadsbestuur nog verschillende delen van de basiliek herstellen. Het eerste belangrijke project is het dichtleggen van de opgravingen, het creëren van een toegang van de kerk naar de crypte en de centrale verwarming. De kosten van dat dossier worden geraamd op 980.000 euro, maar de stad moet die niet alleen dragen. De provincie Oost-Vlaanderen heeft op aangeven van gedeputeerde voor Erfgoed Annemie Charlier (N-VA) een subsidie van 100.000 euro goedgekeurd. “De Sint-Hermesbasiliek is zowel op esthetisch als historisch vlak een erfgoedparel. Met deze subsidie verzekeren we de bewaring van dit prachtige gebouw voor de toekomstige generaties”, zegt Charlier. Aan de subsidie is wel een dwingende voorwaarde verbonden. “De stad Ronse moet de werken uiterlijk in de loop van 2020 aanvatten. Hiermee willen we de noodzaak extra benadrukken”, zegt Charlier.

Vlaamse subsidies

Schepen van Patrimonium Ignace Michaux (CD&V) is blij dat de restauratie in een stroomversnelling is terechtgekomen. “Het is belangrijk om onze krachten te bundelen en zo de stad vooruit te laten gaan. Ik ben er dan ook van overtuigd dat de gerestaureerde basiliek de kers op de taart zal zijn voor onze vernieuwde Vrijheid.” Wim Vandevelde (N-VA), schepen van Erediensten, heeft ook mee gelobbyd in de subsidiedossiers. “Als lokale overheid moeten we van de verheffing van de Sint-Hermeskerk, waarbij we volop in de belangstelling staan, gebruikmaken om weerklank te vinden op hogere politieke niveaus. Het zou zonde zijn om daar niet van te profiteren.”

De verwachting is dat ook Vlaanderen 325.000 euro zal vrijmaken voor de basiliek. “Na jaren van stilstand in deze dossiers ben ik zeer verheugd dat er echt schot zit in de zaak. Nu is het aan Erfgoed Vlaanderen om het dossier in een definitieve plooi te leggen”, besluit Vandevelde.

Vijf dossiers

In totaal zijn er vijf dossiers waarin Ronse nog op zoek is naar subsidies voor de basiliek. Zo moeten ook het dak en de goten van de basiliek gerestaureerd worden, zijn er onderhoudswerken aan het orgel op til en moet het Sint-Hermespaard verlost worden van bruinrot. De kosten van al deze herstellingwerken worden geraamd op 790.000 euro. “Daarnaast is ook een binnenrestauratie nodig. Dat zal de hoofdbrok van de restauratie zijn”, weet Vandevelde. Hoeveel dat zal kosten, is nog niet becijferd.