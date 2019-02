Heraanleg César Snoecklaan wellicht voor 2021 Lieke D'hondt

15 februari 2019

15u05 0 Ronse De César Snoecklaan in Ronse zal in 2021 een modernisering ondergaan. De drukke gewestweg is een belangrijke verkeersader in Ronse, maar de veiligheid is er niet optimaal. “De focus ligt bij de herinrichting op een vlotte doorstroom en veilige fietspaden.”

Het project rond de heraanleg van de César Snoecklaan begint vorm te krijgen. De startnota is goedgekeurd, waardoor de ontwerpplannen gefinaliseerd kunnen worden en de stad een rioleringsstudie kan aanvragen. Tegen 2021 zouden de werken kunnen aanvatten. De Vlaamse overheid voorziet in een eerste fase 1.100.000 euro voor de heraanleg van de weg tussen de rotonde aan de Zonnestraat en de Engelsenlaan. “Het is de bedoeling om aparte fietspaden te creëren zodat de veiligheid van de zwakke weggebruikers beter gegarandeerd kan worden”, weet Vlaams volksvertegenwoordiger Cindy Franssen (CD&V). “De Vlaamse Ardennen zijn niet enkel een prachtig fietsgebied voor recreanten, we moeten er ook voor waken dat dit in alle veiligheid kan gebeuren.”

Ook schepen van mobiliteit Jan Foulon (CD&V) is blij dat het project vooruit gaat. “Op dit deel van de N60 is het nog steeds te vaak opletten geblazen voor fietsers. Met de heraanleg hopen we de verkeersveiligheid weer voorop te zetten.”