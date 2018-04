Hengelclub De Unionvissers viert zijn kampioenen 11 april 2018

02u40 0

Bij het artikel van 4 april over de kampioenen van Hengelclub De Unionvissers uit Ronse is een verkeerde foto verschenen. Dit jaar was het Dimitri Sadones die in clublokaal Café Vigorelli de trofee in ontvangst mocht nemen. Hij ving net geen 125 kilogram vis.





Sam Opsommer en Dimy Secember werden respectievelijk tweede en derde.





Bij de senioren was Marc Geenens de beste, voor William Syroit en Luc Mathijs. Gino Beaucamps moest zich in beide categorieën tevreden stellen met de rode lantaarn.





(LDO)