Guillaume Devos krijgt plaats op Open Vld-lijst 13 juli 2018

Zanger en acteur Guillaume Devos (36) zal in oktober de vijfde plaats op de lijst van Open Vld in Ronse innemen. Devos is onder andere bekend van zijn rol als Pierrot Van den Bossche in Familie en zijn deelname aan Steracteur Sterartiest. Nu zet hij zijn eerste stappen in de politiek. "Zes jaar geleden had ik al de ambitie om op de lijst te staan. Uiteindelijk heb ik het niet gedaan omdat ik met te veel andere projecten bezig was, maar nu ben ik er klaar voor", zegt Devos.





De acteur trekt bovendien met ambitie naar de kiezers. "Ik voel me op en top Ronsenaar en wil graag iets betekenen voor mijn stad. Nu ik de stap gezet heb, wil ik er helemaal voor gaan." (LDO/TVR)