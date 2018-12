Grote Prijs Tekenkunst is toe aan vijftigste editie Lieke D'hondt

11 december 2018

16u21 0 Ronse Cultuurcentrum De Ververij organiseert voor de vijftigste keer een wedstrijd voor actuele tekenkunst in Ronse.

De feesteditie van de Grote Prijs Tekenkunst start op vrijdag 14 december met een vernissage om 20 uur. “We vieren met tekenkunst in de publieke ruimte van Ronse, lezingen, een debat, interviews met juryleden over tekenkunst en de zin en onzin van wedstrijden, teksten, een voorstelling van kunstenaar Bart Lodewijks en performances”, laten de organisatoren weten.

De tentoonstelling met de geselecteerde werken zijn na de vernissage ook nog te bewonderen van zaterdag 15 december tot zondag 13 januari in CC De Ververij. De tentoonstelling is toegankelijk op woensdag, zaterdag en zondag van 14 tot 18 uur. De toegang is gratis. Meer info bij de dienst Cultuur op het nummer 055/23.28.01 of via info@ccdeververij.be.