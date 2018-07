Groen wil frisse wind laten waaien 02 juli 2018

Groen heeft in Ronse haar kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen voorgesteld. Dat op zich is al bijzonder, want de partij komt voor het eerst op met een volledige lijst met enkel eigen kandidaten.





De top vijf van Groen bestaat uit Lech Schelfout, Myriam De Feyter, Grietje Buyst, Youssef Elidrissi en Imane Mazouz. Zij hopen in oktober de politieke verrassing te zijn in Ronse. "We mikken op één of twee verkozenen", zegt lijsttrekker Schelfout. De partij wil dat realiseren met een diverse lijst, met kandidaten tussen 18 en 80 jaar, mensen met en zonder migratieachtergrond en geboren en nieuwe Ronsenaars. Slechts vijf van de kandidaten hebben al eens eerder op een lijst gestaan. "Maar de andere kandidaten zijn wel actief in heel wat verenigingen en hebben hun eigen expertise en ervaringen", benadrukt voorzitster De Feyter.





Groen wil een frisse wind laten waaien door Ronse.





"We willen een andere boodschap geven dan de andere partijen", zegt Schelfout. "We streven bijvoorbeeld naar een leefbaar en veilig Ronse, maar dan niet alleen door camera's te plaatsen in de Stadstuin. Bij het thema veiligheid denken wij ook aan verkeersveiligheid. We vinden ook dat het bestuur transparanter kan en er meer inspraak moet zijn voor de burgers. Laat hen bijvoorbeeld meebeslissen wat er met tien procent van het budget moet gebeuren, in plaats van grote projecten in de coulissen te beslissen." (LDO)