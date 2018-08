Groen kandidaat Hervé Suys pakt uit met originele campagnevideo Lieke D'hondt

30 augustus 2018

19u25 0 Ronse ‘Niemand beter dan Suys’, zo klinkt het in het promofilmpje van Hervé Suys. De Ronsese lijstduwer van Groen lanceerde vandaag een video waarin hij de begingeneriek van Thuis naspeelt, inclusief aangepaste muziek.

“Als je naam rijmt op ‘thuis’ is het grapje natuurlijk snel gemaakt”, verduidelijkt Suys. “Omdat de boog niet altijd gespannen hoeft te staan, leek het ons leuk om een parodie en eerbetoon te maken op het druk bekeken familieprogramma.” Suys hoopt dat de video zo veel mogelijk potentiële kiezers bereikt. “Het filmpje is gemaakt om mijn kandidatuur in de verf te zetten. Ik hoop wel dat de kiezers verder zullen kijken dan de video op zich en ook het programma van Groen eens bekijken.”

De reacties op de video lopen al vlot binnen. “Via Facebook heb ik heel wat positieve reacties gekregen. Zelfs politieke collega’s feliciteren me”, glundert Suys.

Meer over Hervé Suys