Groen-gemeenteraadslid Lech Schelfout krijgt plaats op Ecolo-lijst bij federale verkiezingen: “Onderwerpen op de agenda plaatsen die voor Ronse positief zijn” Lieke D'hondt

04 maart 2019

15u32 0 Ronse Groen-gemeenteraadslid Lech Schelfout zal bij de federale verkiezingen in mei op de lijst van Ecolo in Henegouwen staan. Hij is zo één van de ‘Erasmuskandidaten’, een Vlaamse kandidaat op een Waalse lijst.

Schelfout zal een opvolgersplaats innemen op de Kamerlijst. “Het is vooral een symbolische kandidatuur, maar ik ben trots dat Ecolo mij daarvoor gevraagd heeft”, reageert Schelfout. “Als gemeenteraadslid in de grootste faciliteitengemeente van Vlaanderen vind ik het belangrijk om aan te tonen dat we goede contacten hebben met Ecolo en dat we bruggen willen bouwen tussen noord en zuid. Met mijn kandidatuur kan ik onderwerpen op de agenda plaatsen die ook voor Ronse positief kunnen zijn. Ik denk dan aan het statuut van de Franstalige school Decroly. Samen met Ecolo zouden we kunnen kijken om daar een tweetalige school van te maken.”