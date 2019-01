Griezelen voor volwassenen: vertellers brengen ‘Wee je gebeente’ in de bib LDO

17 januari 2019

TCollectiefvertelT’ brengt op donderdag 7 februari ‘Wee je gebeente’ in de bibliotheek in Ronse. Hilde Rogge, Meneer Zee, Madeleine Nieuwlaat, Koen Demuynck en Veerle Ernalsteen vertellen in de Oost-Vlaamse bibliotheken verhalen voor volwassenen, van licht luguber tot intens macaber.

De avond start om 20 uur en is gratis. Inschrijven kan in de bibliotheek, via bibliohteek@ronse.be of op het nummer 055/23.28.62.