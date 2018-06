Gratis Bruulconcerten in het park, met nadruk op lokaal talent 07 juni 2018

02u39 0 Ronse De stad Ronse en organisatiebureau Pete's Promotions slaan opnieuw de handen in elkaar voor de organisatie van de Bruulconcerten in het Bruulpark in Ronse. De gratis concertreeks vindt plaats op 29 juni, 13 juli en 20 juli.

Drie vrijdagavonden zal het Bruulpark in Ronse de plaats bij uitstek zijn voor muziekliefhebbers. Dit jaar vinden de concerten niet op drie opeenvolgende vrijdagen plaats, maar dat is voor de organisatoren geen probleem. "We hebben er bewust voor gekozen om op 6 juli geen Bruulconcert te organiseren. De kans bestaat dat de Rode Duivels die dag moeten spelen. De twee laatste concerten schuiven daarom een week op", legt organisator Peter Decordier uit.





Het eerste concert op 29 juni staat dit jaar helemaal in het teken van lokaal talent. Crêpe Brulée mag om 20 uur met haar frontman uit Ronse de spits afbijten. Daarna neemt het Ronsese LD Project het over met covers van Belgische klassiekers.





Op 13 juli opent de lokale zanger Stevie Winters de avond al om 19.30 uur. Vervolgens palmt Herbert Verhaeghe het Bruulpark in. Nadien is het aan de Ronsenaars zelf tijdens 'Ronse Zingt'. Presentator Donaat Deriemaeker laat zich hiervoor bijstaan door de zangers en zangeressen van Theater VTV en 't Podium.





Het laatste Bruulconcert op 20 juli begint met een verrassingsoptreden om 20 uur. Om 22.30 nemen Eric Melaerts, Jean Blaute en Jean-Marie Aerts het over. "De drie grootheden van de Belgische muziek zullen zowel klassiekers, jazz, kleinkunst als eigen werken brengen." (LDO)