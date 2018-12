Gouden feest voor Jacques Landries en Gilberte De Meyer Lieke D'hondt

10 december 2018

14u00 0 Ronse Jacques Landries (72) en Gilberte De Meyer (72) uit Ronse hebben hun vijftigste huwelijksverjaardag gevierd.

Het echtpaar kreeg twee zonen en twee kleinkinderen. Iedereen was uitgenodigd om het gouden huwelijk van Jacques en Gilberte te vieren in het stadhuis van Ronse. Het gouden paar is nog steeds heel actief: ze houden ervan om te wandelen in de streek of in Noorwegen.