Glijbaan met lichteffecten als publiekstrekker in nieuw zwembad Lieke D'hondt

27 februari 2019

14u18 0 Ronse Het nieuwe zwembad aan ’t Rosco zal als extra publiekstrekker een glijbaan met lichteffecten krijgen. De stad maakt voor de lichteffecten een kleine 31.000 euro vrij.

Naast een extra troef is de glijbaan met lichteffecten ook een handige oplossing voor het gebrek aan daglicht in de glijbaan. Die zit volledig weggewerkt in het gebouw, waardoor het te donker kan zijn. Dat kan gevaarlijke situaties creëren, maar de lichteffecten lossen dat op. “Gezien dit in de omstreken een unieke en zeer aantrekkelijke beleving zal zijn, zal dit een ware publiekstrekker worden”, klinkt het bij het schepencollege. De lichteffecten zullen via een touchscreen bediend worden door de bezoekers van het zwembad. Het stadsbestuur telt 30.934,88 euro neer voor de lichteffecten in de buisglijbaan.

Tijdsregistratie en muziekinstallatie

Het zwembad krijgt ook een volledig automatisch tijdsregistratiesysteem met startblokken dat gekoppeld zal worden aan een led-scherm. Op die manier voldoet het zwembad aan de regelgeving voor competitiezwemmen. Het led-scherm zal ook gebruikt worden om informatie te delen met bezoekers, of voor speciale activiteiten zoals filmzwemmen. Het kostenplaatje voor deze installatie bedraagt 53.751,34 euro. Ook aan de muziekinstallatie van het zwembad hangt een prijskaartje. De stad betaalt 20.543,64 euro voor de uitbreiding van de installatie en een koppeling met de sporthal.

Als alles volgens schema blijft verlopen, opent het nieuwe zwembad in september 2019.