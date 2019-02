Gevangene rookt joints om rugpijn te verzachten: Openbaar Ministerie vordert 4 maanden extra cel Lieke D'hondt

14u40 0 Ronse Een 35-jarige gevangene uit Ronse riskeert 4 maanden extra cel en een boete van duizend euro omdat hij in zijn cel werd betrapt met een kleine 4 gram cannabis. “Ik heb de cannabis nodig om mijn rugpijn te verzachten”, klinkt het bij de Ronsenaar.

Volgens zijn advocaat begon S.B. pas cannabis te gebruiken in de gevangenis. “Hij heeft een zwaar motorongeluk gehad, waardoor hij veel rugpijn heeft. Omdat hij in de cel minder medicatie krijgt dan daarbuiten, gebruikt hij cannabis om de pijn te verzachten.” De man zou per dag vier tot vijf joints roken om met de pijn te kunnen leven. Het Openbaar Ministerie verwijst bij haar vordering naar het strafblad van de man. “Zijn strafregister is zeven pagina’s lang. Hij heeft echt lak aan regels en wetten. Hij kan zich eigenlijk geen enkel wanbedrijf meer permitteren.” De procureur vordert een extra celstraf van vier maanden en een boete van duizend euro. Hoe de rechter oordeelt, weten we op 25 maart.