Gespreksavond over immunotherapie 01 maart 2018

Levensloop Ronse organiseert op woensdag 28 maart een gespreksavond over immunotherapie. "We willen zo het brede publiek informeren over deze revolutionaire kankerbehandeling, want weinigen kennen het of weten dat ze in aanmerking komen voor deze behandeling", zegt Lieven Dhaeze.





Tijdens het debat zal professor Karim Vermaelen uitleg geven over wat immunotherapie is en wat we ervan mogen verwachten. Oncologe Florence Van Ryckeghem zal de rol van regionale ziekenhuizen bespreken en Tineke Van Hooland belicht het aspect van de farmaceutische sector. Nieuwsanker Wim De Vilder zal de avond modereren. Het debat begint om 19.45 uur in het congrescentrum van az Glorieux. Inschrijven kan via debat.levensloop.ronse@gmail.com en kost vijf euro. (LDO)