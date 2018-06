Gesjoemel met contracten kost makelaar vijf jaar cel 09 juni 2018

02u37 0 Ronse P.V. uit Ronse werd in de correctionele rechtbank in Oudenaarde veroordeeld tot vijf jaar cel en een beroepsverbod van tien jaar. De man had slachtoffers opgelicht bij de overname van handelspanden.

Makelaar P.V. moest zich in de rechtbank verantwoorden omdat hij meerdere mensen opgelicht had. Hij stelde schimmige contracten op bij de overname van handelspanden, met allerlei clausules die zijn slachtoffers benadeelden. "Zijn cliënten moesten de contracten steevast snel tekenen", aldus het Openbaar Ministerie. "Maar die contracten stonden vol angels om hen te misleiden en geld afhandig te maken." Eens de zaak overgenomen was, werden het personeel en de leveranciers niet betaald, en verdwenen de opbrengsten in de zak van P.V. Bovendien eiste hij achteraf schadevergoedingen van de benadeelden op basis van de clausules in het contract.





In 2017 ook al veroordeeld

Opvallend genoeg is de zestiger helemaal geen onbekende voor het gerecht. Hij werd vorig jaar nog veroordeeld tot vijf jaar cel voor gelijkaardige feiten. Gisteren kwam daar nog eens vijf jaar cel bij, alsook een boete van 150.000 euro. En daar kwam dan ook nog eens een beroepsverbod van tien jaar bij.





Handlangers

Ook de handlangers van de makelaar werden veroordeeld. Zij kregen een beroepsverbod en moeten celstraffen tussen zes maanden en drie jaar uitzitten. Twee van hen kregen een straf met uitstel. (LDO)