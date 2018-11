Gentenaar blaast positief tijdens BOB-controle: 21 dagen rijbewijs kwijt Lieke D'hondt

13u03 0 Ronse Een avondje bij vrienden in Ronse is een 25-jarige Gentenaar duur komen te staan. De man liep tegen de lamp tijdens een BOB-controle met 2,44 promille alcohol in het bloed. De politierechter legt hem een rijverbod van 21 dagen en een boete van 1.600 euro op.

Nadat hij op het onverwachts had moeten werken op een zaterdag, besloot de Gentenaar ‘s avonds nog even bij vrienden langs te gaan in Ronse. Daar dronk hij alcohol, maar hij besloot toch om nog zelf naar huis te rijden. “Ik heb een eenmalige fout gemaakt, dus ik besef dat ik de gevolgen zal moeten dragen”, reageerde de man in de politierechtbank. “Ik kan mij een dergelijke fout niet meer permitteren, ik schaam me en besef dat ik een foute beslissing heb gemaakt.” De rechter legde de man een boete van 1.600 euro op, waarvan de helft met uitstel. Hij moet ook 21 dagen zijn rijbewijs inleveren.