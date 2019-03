Gemeenteraad van Ronse verhuist naar CC De Brouwerij Lieke D'hondt

22 maart 2019

17u11 0 Ronse De gemeenteraad van Ronse verhuist naar cultuurcentrum De Brouwerij in de Priesterstraat. Het college van burgemeester en schepenen heeft beslist dat de huidige gemeenteraadszaal in het stadhuis wordt omgebouwd tot bureaus.

Het stadhuis van Ronse ondergaat de komende weken en maanden enkele veranderingen. Omdat de personeelsdiensten van de stad en het OCMW worden samengevoegd, is er meer ruimte nodig dan er momenteel voor handen is. Daarom verhuizen enkele werknemers naar een andere locatie in het stadhuis. Dat heeft ook gevolgen voor de gemeenteraad. Omdat de gemeenteraadszaal momenteel slechts één keer per maand wordt gebruikt, heeft het stadsbestuur beslist de ruimte opnieuw in te delen als bureaus. In de publieksruimte komt een vergaderzaal of bureau, de gemeenteraadszaal wordt onderverdeeld in twee kantoren. De maandelijkse gemeenteraad verhuist door de aanpassingen naar CC De Brouwerij in de Priesterstraat. Daar zijn alle nodige voorzieningen aanwezig. De livestream, die aan het begin van deze legislatuur werd ingevoerd, zal ook op de nieuwe locatie van toepassing blijven. Het is momenteel nog niet duidelijk vanaf wanneer de gemeenteraad in CC De Brouwerij zal plaatsvinden.