Gemeenschapswachten graveren fietsen 17 mei 2018

De gemeenschapswachten van Ronse organiseren op zaterdag 26 mei een fietsgravering. Wie zijn of haar fiets wil laten voorzien van een rijksregisternummer kan tussen 9.30 en 11.30 uur terecht aan het stadhuis. Fietsen met gegraveerd label zijn minder aantrekkelijk voor dieven en kunnen makkelijker terugbezorgd worden als er toch iets misgaat. Inschrijven is verplicht en kan via het webformulier op www.ronse.be. (LDO)