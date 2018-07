Geen tijdelijke slachtvloer tijdens Offerfeest 28 juli 2018

02u30 0

Wegens nieuwe technische regels inzake het slachten van schapen, ziet het slachthuis van Ronse af van de samenwerking met het stadsbestuur voor de organisatie van het Offerfeest.





"Binnen de huidige Vlaamse regelgeving kan in 2018, en in het kader van het Offerfeest, enkel onverdoofd geslacht worden in een erkend slachthuis", klinkt het. "En vanaf 2019 is het overal verboden om onverdoofd te slachten. Het stadsbestuur heeft dan ook spijtig genoeg geen alternatief binnen het huidige wettelijke kader. Dit is ook het geval voor de meeste Vlaamse gemeenten."





Concreet betekent dit dat er dit jaar niet ingeschreven kan worden via de stadsdiensten van Ronse voor het ritueel slachten van schapen. Thuis ritueel slachten blijft hoe dan ook verboden. (TVR)