Geen belasting op drijfkracht meer in Ronse, ook andere gemeenten overwegen afschaffing Lieke D'hondt

05 februari 2019

18u13 7 Ronse Ronse schaft de belasting op drijfkracht af. Voor ondernemingen is dat goed nieuws, want sommigen betaalden enkele duizenden euro’s aan extra belastingen. Ook Kruisem herbekijkt haar huidige belastingsysteem en Kluisbergen wil de afschaffing overwegen.

In Ronse moesten ondernemingen tot nu toe 12,50 euro per kilowat betalen aan drijfkrachtbelasting. De belasting op motoren en machines kwam er ooit om handenarbeid te beschermen, maar is ondertussen verouderd. “In de praktijk blijkt dat bijvoorbeeld ook kleine motoren in luchtzuiveringsinstallaties meegenomen worden in de berekening”, zegt Elke Verdonck, persverantwoordelijke van Unizo Oost-Vlaanderen. “De link met de realiteit durft daarom nogal onduidelijk zijn. Het feit dat de ondernemers zelf een aangifte moeten indienen voor deze belasting, brengt bovendien een administratieve rompslomp met zich mee. De taks op drijfkracht is ook niet meer van deze tijd.”

Gelijk speelveld

In de Vlaamse Ardennen zijn Kluisbergen en Kruishoutem, de deelgemeente van Kruisem, de enige gemeenten waar de belasting op motoren nog van kracht is. Jos Vermeiren, directeur van Unizo Oost-Vlaanderen roept hen samen met 17 andere gemeenten in Oost-Vlaanderen op om de belasting af te schaffen. “Bij de lokale gemeenteraadsverkiezingen is duidelijk geworden dat faire fiscaliteit een absoluut speerpunt is voor de lokale ondernemers. We roepen alle steden en gemeenten dan ook op om hun belastingen onder de loep te nemen en een gelijk speelveld te creëren voor alle ondernemers.”

Kruisem hervormt, Kluisbergen overweegt

Kluisbergen wil wel praten over een afschaffing van de drijfkrachtbelasting. “Bij de opstelling van de nieuwe meerjarenplanning valt het te overwegen om de belasting op drijfkracht af te schaffen”, zegt schepen van Financiën Frank De Backer (Gemeentebelangen). “Of dat effectief zal gebeuren, hangt af van de financiële toestand van de gemeente op dat moment. Het is wel zo dat nieuwe bedrijven die zich in Kluisbergen vestigen enkele jaren vrijgesteld zijn van de belasting.”

In Kruisem moet het gemeentebestuur door de fusie alle belastingen herbekijken. “Momenteel zitten we met twee belastingsystemen in Kruisem. In Kruishoutem geldt de belasting op motoren, waardoor vooral grotere bedrijven worden belast. In Zingem is er een bedrijvenbelasting voor alle ondernemingen”, zegt schepen van Financiën Jurgen Haestraete (CD&V). “In de loop van dit jaar moeten we één belastingsysteem uitwerken voor de fusiegemeente. De belasting op drijfkracht zal dan in haar huidige vorm niet meer bestaan.” Of dat voor de bedrijven een besparing zal zijn, is nog niet duidelijk. “De opbrengsten van de belastingen zullen voor de gemeente ongeveer hetzelfde blijven, maar het kan wel dat er een verschuiving optreedt.”