Gedaan met ‘Sportpaleisartiesten’ op Ronse Opscène: organisator Pete’s Promotions trekt zich terug, stad hertekent het stadsfestival Lieke D'hondt

23 maart 2019

10u59 0 Ronse Na vijf edities komt er een einde aan de samenwerking tussen de stad Ronse en organisatiebureau Pete’s Promotions voor de organisatie van het gratis stadsfestival Ronse Opscène. Organisator Peter Decordier trekt er de stekker uit na mislukte onderhandelingen. “Nieuwe bazen, nieuwe visies.”

“Ik ben zwaar ontgoocheld over het niet vernieuwen van de overeenkomst voor Ronse Opscène en de Bruulconcerten”, reageert Decordier. “We hebben de voorbije jaren met het stadsbestuur en de diverse stadsdiensten en medewerkers uitstekend kunnen samenwerken. Daardoor hebben we met het evenement een fantastisch parcours kunnen afleggen waardoor we een steentje konden bijdragen aan een positief imago van de stad Ronse, ook buiten de stadsgrenzen.” Omdat er aan het begin van de nieuwe politieke legislatuur nog geen contract op tafel lag voor de editie van 2019, werd de afgelopen maanden onderhandeld, maar het verschil in visie bij Decordier en de stad bleek te groot. “Nieuwe bazen betekenen andere visies, maar toch blijf ik ervan overtuigd dat mits de juiste inzichten, een betere dossierkennis en een klein beetje respect voor alle tijd, moeite en financiële middelen die we de voorbije jaren in dit project hebben gestoken, er zeker een toekomst was voor een verdere samenwerking. Ondertussen zijn we al bijna eind maart en moest alles eigenlijk al geregeld zijn. We krijgen niet het juiste gevoel dat ons toelaat om enthousiast verder te kunnen werken.”

Ronse Opscène moet opnieuw van onderuit groeien. Met lokaal talent, aandacht voor ecologie en een gezellige aankleding Aaron Demeulemeester

Vernieuwde formule

Schepen van Evenementen Aaron Demeulemeester (N-VA) bevestigt dat de stad een andere visie heeft op het stadsfestival. “Jaar na jaar grote ‘Sportpaleisartiesten’ zoals Bart Peeters blijven aantrekken, is financieel niet haalbaar voor een gratis stadsfestival. Daarom lag voor de editie van 2019 een minder ambitieus programma op tafel. Ondanks lange onderhandelingen zijn we niet tot een akkoord gekomen met Peter. We zijn hierin niet over één nacht ijs gegaan, maar onze visies lagen nu eenmaal te ver uit elkaar. We erkennen dat Peter veel heeft geïnvesteerd in Ronse Opscène en er zijn nek voor heeft uitgestoken, maar nu gaan we onze eigen weg. Het stadsbestuur wil voor Ronse Opscène naar een kleiner festival, dat van onderuit groeit met lokaal talent. Er moet meer aandacht zijn voor ecologie en het moet gezelliger. Geen plooitafels en klapstoelen op de Markt, maar een gezellige aankleding.”

De schepen maakt zich sterk dat er ook dit jaar een editie van Ronse Opscène zal plaatsvinden. “We hebben nog vijf maanden de tijd om iets op poten te zetten. Ik ben ervan overtuigd dat dat zal lukken met de nodige creativiteit en de steun van lokale partners. Het zal een overgangsjaar worden, maar we gaan op zoek naar mooie namen.”

Bruulconcerten

De einde van de samenwerking betekent ook het einde van de Bruulconcerten. In tegenstelling tot Ronse Opscène zal dat festival wel definitief verdwijnen en plaats maken voor iets nieuws. “De laatste jaren hebben de Bruulconcerten al veel van hun glorie verloren”, zegt Demeulemeester. “Daarom werken we aan een nieuwe formule en een ander concept. We zoeken ook een nieuwe naam voor de concerten.”