First Lego League Junior 02u55 0 Foto Ronny De Coster

Khadija, Marwa en Adam mochten voor basisschool Glorieux naar de First Lego League Junior in Kortrijk. Nadat de drie leerlingen van het vierde leerjaar aan hun klas bewezen hadden dat ze een krak zijn in techniek, mochten ze hun school vertegenwoordigen op de internationale wedstrijd. Ze bouwden met lego een machine en voegden daar een motor aan toe die ze via een tablet programmeerden. Het trio keerde terug naar Ronse met felicitaties van de jury en een speciale gele legobeker.





(LDO)