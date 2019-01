Filosoof Stefaan Van Brabandt vertelt over liefde in de bibliotheek LDO

22 januari 2019

16u18 0 Ronse Filosoof en theatermaker Stefaan Van Brabandt geeft op 15 februari in Ronse een lezing over liefde. In ‘Wat is liefde?’ schetst hij hoe de denkbeelden van de grote filosofen ons leven vandaag nog altijd inspireren.

De lezing vindt plaats op vrijdag 15 februari om 20 uur in de bibliotheek. De lezing is gratis, maar je moet wel inschrijven. Dat kan in de bibliotheek, door te mailen naar bibliotheek@ronse.be, op 055/23.28.62 of via de webshop van Ronse.