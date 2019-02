Filmvoorstelling Frankie en de Noottoestand in de bibliotheek voor Jeugdboekenmaand Lieke D'hondt

18 februari 2019

17u26 0 Ronse De hele maand maart staat in teken van de Jeugdboekenmaand. Het thema is dit jaar ‘Vrienden voor altijd’ en dus nodigt de bibliotheek van Ronse de kinderen tussen 6 en 12 jaar uit om samen naar de film ‘Frankie en de Noottoestand’ te kijken. Een animatiefilm over vriendschap.

De kinderen zijn in de krokusvakantie welkom op donderdag 7 maart om 14.30 uur om samen naar de film te kijken. “Breng zeker je kussen of dekentje en je vrienden mee, wij zorgen voor de rest”, laten de medewerkers van de bib weten.

De voorstelling is gratis, maar inschrijven moet wel. Dat kan in de bibliotheek, via bibliotheek@ronse.be, 055/23.28.62 of via de webshop van de stad.