Fietsstraat in doodlopende Gebroeders Dopchiestraat Lieke D'hondt

26 november 2018

16u27 0 Ronse Fietsers zullen voortaan voorrang hebben in de Gebroeders Dopchiestraat in Ronse. Het schepencollege heeft beslist de straat om te vormen tot fietsstraat.

In een fietsstraat zijn auto’s ondergeschikt aan de fietsers. Het gemotoriseerd verkeer mag er de fietsers niet inhalen en de maximumsnelheid is beperkt tot dertig kilometer per uur. De stad heeft besloten om de Gebroeders Dopchiestraat om te vormen omdat het een verbindingsstuk vormt tussen de Ninovestraat en de Beekstraat die nu al fietsstraat is. In de Gebroeders Dopchiestraat rijdt bovendien enkel plaatselijk verkeer omdat het een doodlopende straat is.