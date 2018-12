Fietsers boven in de Mérodestraat LDO

21 december 2018

16u18 2 Ronse De Mérodestraat in Ronse zal een fietsstraat worden. Het schepencollege heeft dat beslist omdat de straat vrij smal en dichtbebouwd is.

“Bovendien is de straat gelegen in een schoolomgeving, wat een aantrekkingspool voor fietsers is. Het is dus zinvol om van deze straat een fietsstraat te maken”, klinkt het bij het schepencollege.

In een fietsstraat zijn auto’s ondergeschikt aan het fietsverkeer. Fietsers mogen de volledige breedte van de weg gebruiken in een eennrichtingsstraat of de helft van de rijbaan als er tweerichtingsverkeer is toegestaan. Gemotoriseerde voertuigen mogen er de fietsers niet inhalen en ze mogen niet sneller rijden dan dertig kilometer per uur.