Fiertelparcours keert terug naar oorspronkelijke route 03 mei 2018

02u51 0 Ronse De Fiertel in Ronse krijgt dit jaar een extra vleugje historiek. De ommegang trekt op 27 mei voor het eerst in 95 jaar opnieuw door het bos aan het voormalige sanatorium Eynsdaele en begeeft zich zo nog meer op het oorspronkelijke parcours.

De Fiertel liep tussen 1634 tot 1924 langs Eynsdaele, maar sinds de bouw van het sanatorium maakte de ommegang een omweg via de Steenweg op Berchem.





Door het bos

Nu kiezen de organisatoren ervoor om het parcours in ere te herstellen.





"Het stuk langs Eynsdaele zal het meest authentieke deel van het parcours zijn. We lopen door het bos net zoals de Ronsenaars dat honderden jaren geleden deden. Het pad is bovendien nauwelijks veranderd. Het is een meerwaarde voor het parcours", zegt Eric Devos.





Het Stedelijk Fiertelcomité benadrukt wel dat de passage in Eynsdaele niet de hele dag open zal zijn. Het domein focust vooral op de doortocht van het schrijn en haar volgers die er waarschijnlijk rond 16 uur zullen passeren.





(LDO)